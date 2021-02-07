«Черных» лесорубов осудили в Алтайском крае

Злоумышленников задержали в момент, когда они планировали увезти древесину на пилораму Фото: пресс-службы ГУ МВД по Алтайскому краю

В Алтайском крае осудили двух жителей Егорьевского района за кражу древесины.

Следствие установило, что еще в 2019 году двое жителей села Сросты, одному из которых 24 года, а второму всего 21 год, договорились вывезти из одного из кварталов Титовского участкового лесничества несколько деревьев. В итоге они незаконно спилили четыре сухостойные сосны, объемом почти 13 кубических метров.

- Материальный ущерб составил более 14 тысяч рублей, - уточняют в Главном управлении МВД России по Алтайскому краю.

Далее «черные» лесорубы намеревались сдать древесину на пилораму. Парни подготовились: распилили стволы на сортименты, погрузили в самосвал. Выезжать собирались ночь, надеясь, что так их никто не заметит.

Но именно в этом месте их план дал осечку – их заметили полицейские, они-то и установили факт хищения.

Уже в ходе разбирательства выяснилось, что ранее у задержанных были проблемы с законом. Суд признал их виновным и назначил наказание в виде лишения свободы на срок 1,6 и 1,8 года условно.