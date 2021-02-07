В Барнаул прошел турнир по самбо памяти Валерия Метелицы

Турнир памяти Валерия Метелицы (фото: "Алтайский спорт")

В Барнауле завершился турнир по самбо - IV Всероссийские соревнования памяти заслуженного тренера СССР и России Валерия Метелицы.

Сильнейших спортсменов выявляли в восьми весовых категориях. За медали боролись 167 спортсменов из разных уголков страны. Соревнования проводили среди борцов не младше 19 лет, а победители получали право на присвоение звания «Мастер спорта».

Кстати, этот турнир приурочили к пятилетию создания Алтайского центра самбо. Сам Валерий Метелица не дожил до его официального открытия всего несколько дней. Но он был бы рад, что его детище продолжает работать.

По итогам прошедших соревнований, алтайские борцы стали обладателями 11 медалей, причем три из них высшего достоинства, две серебряные, остальные – бронзовые. «Золото» досталось Даурену Мамыеву (вес 58 кг), Артему Щербинину (вес 98 кг) и Айату Керексибесову (вес 71 кг).

- Турнир, действительно, получился высокого уровня. Кто думал, что в Сибири легко выполнить мастерский норматив - ошибался. Мы тоже характер проявляем. В целом, я результатами алтайских борцов доволен, - приводит слова руководителя краевой федерации самбо Сергея Трескина «Алтайский спорт».