На Алтае спасли замерзающего в сугробе мужчину со сломанной ногой

Пострадавшего на санях доставили в больницу Фото: пресс-службы ГУ МЧС по Алтайскому краю

28 января в Алтайском крае провели спасательную операцию по поискам и доставке к медикам мужчины с переломом ноги.

Утром того дня в единую дежурно-диспетчерскую службу Змеиногорского района поступил сигнал о том, что на Нагорном пруду лежит мужчина. Он жив, но самостоятельно не может передвигаться. Предположительно у него перелом ноги. Ситуация осложнялась тем, что это место не имеет подъезда. Спасатели выдвинулись к пострадавшему на снегоходах.

- По прибытию, начальник караула Сергей Глазатов и командир отделения Михаил Илюшин осмотрели пострадавшего, переложили травмированного мужчину в сани снегохода, и доставили в приемное отделение Змеиногорской районной больницы, - сообщают в пресс-службе Главного управления МЧС России по региону.

Как оказалось, этот мужчина ежедневно проделывал такой путь – этим маршрутом он добирался на работу. Зимой – на лыжах. А вот в этот день было сложно пройти по снежным переметам. В итоге он неудачно упал и почувствовал нестерпимую боль в ноге.

Только спустя час лежания в сугробе, он смог сообщить спасателем в том, что с ним произошло.