Штормовое предупреждение объявили в Алтайском крае

Пока трассы открыты, но лучше воздержаться от поездок Фото: пресс-службы ГУ МЧС по Алтайскому краю

Синоптики объявили в Алтайском крае штормовое предупреждение. Оно будет действовать 7 и 8 февраля.

По данным синоптиков, уже в ближайшие два часа в регионе значительно ухудшится погода. Ветер усилится до 13-18 метров в секунду, местами с порывами до 22-27 метров в секунду. Все это будет сопровождаться снегом и мокрым снегом. По югу края из-за высоких температур могут пройти снегопады с дождем, метели. На дорогах гололед.

На данный момент «Алтайавтодор» не сообщает о перекрытых трассах. Спасатели же настоятельно рекомендуют воздержаться от прогулок и дальних поездок.

- Не надейтесь на удачу или водительское мастерство, в условиях метели и гололёда риск попасть в ДТП или встать в снежном заносе очень велик, - отмечают в Главном управлении МЧС России по Алтайскому краю.

Если же перенести или отменить дальнюю поездку невозможно, то следует хорошо к ней подготовиться: взять продукты, воду и термос с чаем, спички, зарядить мобильный телефон, пополнить его баланс. Также стоит захватить лопату, трос и топор. И самое главное – выезжать можно за пределы населенного пункта только на полностью исправном автомобиле.