Число заболевших коронавирусом в Алтайском крае на 7 февраля 2021 года составило 40 261

Еще 177 человек заразились коронавирусом в Алтайском крае Фото: Олег УКЛАДОВ

Число заболевших коронавирусом в Алтайском крае на 7 февраля 2021 года увеличилось на 177 новых случаев и составило 40 261.

По данным оперативного штаба, новые случаи инфицирования были подтверждены в следующих населенных пунктах: Барнаул – 49, Рубцовск – 15, Бийск – 14, Алейск – 8, Ребрихинский, Шелаболихинский районы – по 6 заболевших, Новоалтайск, Шипуновский район – по 5 заболевших, Бийский, Благовещенский, Завьяловский, Поспелихинский, Тальменский районы – по 4 заболевших, Ельцовский , Михайловский, Первомайский, Солтонский, Топчихинский районы – по 3 заболевших, Славгород, Баевский, Волчихинский, Залесовский, Заринский, Красногорский, Крутихинский, Мамонтовский, Павловский, Рубцовский, Советский районы – по 2 заболевших, Камень-на-Оби, Алейский, Зональный, Косихинский, Курьинский, Кытмановский, Локтевский, Новичихинский, Родинский, Троицкий, Усть-Калманский, Целинный районы – по 1 заболевшему.

В это же время еще 140 пациентов за минувшие сутки получили выписку. Таким образом, общее число выздоровевших на сегодня составляет 36 042. Скончались за последний отчетный период 14 человек. У всех причиной смерти значится COVID-19.