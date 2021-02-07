Подъезд жилого дома эвакуировали в Барнауле из-за пожара

Из подъезда эвакуировали 18 человек Фото: пресс-службы ГУ МЧС по Алтайскому краю

В субботу вечером, 6 февраля, в Барнауле произошел пожар в многоэтажном жилом доме. Потребовалась эвакуация целого подъезда.

Сигнал о ЧП в жилом доме на улице Чудненко поступил в 22.12. Возгорание произошло в подвале. Прибывшие на вызов пожарные оперативно установили очаг, после чего спасатели приступили к эвакуации жильцов.

- На месте работали звенья газодымозащитной службы. В итоге эвакуировано 18 человек, в том числе трое детей. Благодаря слаженной работе спасателей, случаев гибели не допущено, - сообщают в пресс-службе Главного управления МЧС России по Алтайскому краю.

Однако травмы все же получил один человек. Мужчина был госпитализирован.

Площадь пожара составила десять квадратных метров. На ликвидации были задействованы 24 человека личного состава и привлекались семь единиц техники. Причины возгорания устанавливаются.

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