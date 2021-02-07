Бийчанка борется за жизнь бездомных щенков

Бездомные щенки (фото: скриншот видео Бийского телевидения)

Изо дня в день жительница Бийска носит еду стае бездомных щенков, их мама погибла под колесами автомобиля.

Около километра пенсионерка Надежда Синицына преодолевает с санками, на которых каждый день возит еду щенкам, которые живут в подвале здания, расположенного на частной территории. Варит им кашу, обязательно с мясом и приносит. Деньги, по ее словам, тратит не малые, но ей ничего не жалко, лишь бы щенки были сыты и здоровы.

Правда, как сообщает «Бийское телевидение», такой подкормке не рады сотрудники, которые тут работают, так как по их словам, ночью полакомиться остатками приходят и другие собаки с округи.

Неравнодушные люди даже сделали для псов будку, но ее выбросили за территорию. Сейчас щенкам пытаются найти передержку и решить вопрос со стерилизацией. В противном случае, как говорит Надежда Синицына, может повториться сценарий восьмилетней давности, когда бездомных псов просто отравили. Но перед этим их еще надо отловить, а к людям они относятся настороженно и не подходят близко.