В Алтайском крае мужчина убил возлюбленную и спрятал тело в погреб

Уголовное дело направили в суд Фото: Олег УКЛАДОВ

47-летнего жителя Тальменского района обвиняют в убийстве женщины. Правоохранители завершили расследование этого уголовного дела, сообщает краевой Следком.

По данным следствия, все произошло вечером 13 октября 2020 года в одном из сел Тальменского района. Пьяные сожители поссорились из-за ревности. В итоге разгневанный мужчина избил гражданскую супругу, а затем, взяв нож, несколько раз ударил в область жизненно-важные органов. После этого он перерезал горло возлюбленной и спрятал тело в погреб. От полученных телесных повреждений 40-летняя женщина скончалась на месте происшествия.

В ходе следствия мужчина полностью признал вину. Уголовное дело направили в суд.

Напомним, ранее мы сообщали, что 27-летний житель Славгорода обвиняемый в двойном убийстве, а также в ряде других преступлений, получил внушительный срок.

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