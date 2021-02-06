Мошенники выманили у жительницы Алтая более 300 тысяч рублей

Мошенников ищут Фото: Олег УКЛАДОВ

В Республике Алтай 70-летняя женщина хотела получить компенсацию за БАДы, а в итоге потеряла более 300 тыс. рублей, сообщает региональное управление МВД.

Сельчанке позвонил мужчина, который представился сотрудником министерства финансов. Он рассказал, что купленные БАДы были поддельными и по закону полагается денежная компенсация, ее размер будет зависеть от суммы налогового вычета пенсионерки. Для получения средств нужно было заполнить декларацию о доходах и положить как можно больше денег на специальный счет, с которого сотрудники министерства якобы произведут расчет и установят сумму компенсации.

– Женщина сообщила, что располагает суммой в 319 тыс. рублей. Через некоторое время аферист снова перезвонил доверчивой сельчанке и сообщил, что ей положена компенсация в размере более миллиона рублей. Поверив на слово, женщина отправилась в банк, и перевела все имеющиеся сбережения на указанный счет, – сообщили в ведомстве.

После этого связаться со звонившим мужчиной не удалось. Полицейские возбудили уголовное дело и ищут мошенников.

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