76-летний мужчина с красным рюкзаком пропал в Барнауле

Поиски продолжаются Фото: Олег УКЛАДОВ

В Барнауле пропал 76-летний Анатолий Холодков. Его местонахождение неизвестно с 5 февраля. Об этом сообщают волонтеры поисково-спасательного отряда “Лиза Алерт” в Алтайском крае на своей странице в соцсети “ВКонтакте”.

Приметы пропавшего: рост 174 см, нормальное телосложение, глаза голубые, волосы темно-русые, короткая стрижка, с проседью.

Был одет: серая куртка, синие джинсы, черные сапоги, черная шапка, коричневые перчатки.

С собой пенсионер взял красный рюкзак и желтый пакет.

У мужчины возможна потеря памяти.

Всех, кто что-либо знает о местонахождении пропавшего, просят звонить по номеру 112 или 8 (800) 700 54 52 (звонок бесплатный).

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