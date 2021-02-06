В МЧС предупредили о непогоде в Алтайском крае

Возможно усиление ветра Фото: Анастасия Корягина

В Алтайском крае во второй половине дня воскресенья, 7 февраля, и в начале ночи понедельника, 8 февраля, ожидают мокрый снег, по югу с дождем, гололедные явления, сообщает краевое управление МЧС

Также в эти дни местами по северо-западу Алтайского края прогнозируют метели, усиление ветра до 17-22 м/с. На дорогах местами сильная гололедица.

– В сильную метель и гололед стоит воздержаться от прогулок и дальних поездок. Не надейтесь на удачу или водительское мастерство, в условиях метели и гололеда риск попасть в ДТП или встать в снежном заносе очень велик. Если выезд крайне необходим, возьмите в дорогу запас воды и термос с чаем, спички. Мобильные телефоны должны быть заряжены, а баланс пополнен. Заложите в автомобиль средства спасения – лопату, трос, топор, – напоминают в МЧС.

Там добавили, что перед поездкой за пределы населенного пункта важно проверить состояние всех систем автомобиля. В дороге следует соблюдать скоростной режим и дистанцию.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Потепление и снег: какой будет погода на выходных в Алтайском крае

Воздух прогреется до +8 градусов (подробнее)