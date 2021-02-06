В Барнауле автомобиль съехал с дороги и опрокинулся

На месте аварии. Фото из группы "Инцидент Барнаул".

В Барнауле в субботу, 6 февраля, автомобиль съехал с дороги в кювет и опрокинулся. Об этом сообщают очевидцы в группе «Инцидент Барнаул».

По информации пользователей, ДТП произошло на пересечении Павловского тракта и улицы Просторной. На кадрах с места аварии видно, что вскоре опрокинувшийся автомобиль достали из кювета. Иномарка получила заметные повреждения.

О пострадавших не сообщается.

Напомним, ранее мы писали о том, что в Республике Алтай утром 1 февраля автомобиль Toyota съехал с дороги и опрокинулся. В аварии пострадал водитель иномарки. Подробнее об этой аварии можно прочитать здесь.

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