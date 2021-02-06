Число умерших с коронавирусом в Алтайском крае на 6 февраля 2021 года составило 2042

За сутки умерли 16 человек с COVID-19 Фото: Олег УКЛАДОВ

В Алтайском крае по состоянию на 6 февраля скончались 2042 человека с коронавирусом, в том числе 1262 случая от COVID-19, 780 – иные причины смерти.

По данным оперштаба края, за минувшие сутки умерли 16 человек с коронаврусом: 13 из них от COVID-19, три – по иным причинам.

Количество зараженных коронавирусом также растет, в крае их уже 40084, в том числе 2671 ребенок.

Из общего числа заболевших 416 случаев – завозные, в том числе, 169 – из-за рубежа; 23712 случаев – по контакту с ранее заболевшими. Из 40084 заболевших: 10905 – у больных внебольничной пневмонией, 21824 – у заболевших ОРВИ, в 7355 случаях – бессимптомное течение.

Выздоровевших также становится больше с каждым днем, их уже 35902 человек.

Всего в крае на новую COVID-19 обследовали свыше 1,1 млн человек. Количество тестирований с учетом повторных исследований – 6633 за минувшие сутки.

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