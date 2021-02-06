Два человека погибли при пожаре в Алтайском крае

В тушении участвовали десять человек, Фото: пресс-службы ГУ МЧС по Алтайскому краю

В ночь на 6 февраля в Павловске произошел пожар в частном доме. На месте ЧП обнаружили тела двух человек, сообщает краевое управление МЧС.

Сообщение о возгорании поступило спасателям в 2:30. На момент прибытия пожарных частный деревянный дом горел открытым огнем, пламя стремительно распространялось по крыше дома, которая уже частично обрушилась. Возгорание ликвидировали на площади 64 квадратных метров.

На месте происшествия обнаружены тела двух человек – мужчины и женщины. Причину пожара установят специалисты.

В тушении участвовали десять человек, в том числе звено газодымозащитной службы. Также использовали четыре единицы техники.

– Очевидно, возгорание было обнаружено слишком поздно, сообщение в пожарную охрану также поступило с опозданием, – сообщили в МЧС.

Там напомнили о необходимости соблюдения правил пожарной безопасности. В частности, нужно особенно тщательно следить за печным отоплением и электрооборудованием.

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