Число заболевших коронавирусом в Алтайском крае на 6 февраля 2021 года составило 40084

Число выздоровевших также растет Фото: Олег УКЛАДОВ

Число заболевших коронавирусом в Алтайском крае на 6 февраля 2021 года выросло на 179 человек и составило 40084 случая инфицирования, в том числе 2671 ребенок до 17 лет включительно. Об этом сообщает оперативный штаб Алтайского края.

На лечении в инфекционных госпиталях с лабораторно подтвержденным коронавирусом – 1637 человек. Кроме того, 632 пациента с рентгенологически подтвержденной вирусной пневмонией, сходной с COVID-19, находятся на лечении в ковидных госпиталях. Количество тяжелобольных – 342, из них подключено к аппаратам ИВЛ – 64. Минздрав края развернул 3085 коек, к кислороду подключены 1996, с ИВЛ – 328.

– 25 человек (бессимптомные вирусоносители) находятся на амбулаторном наблюдении и лечении. 458 пациентов с рентгенологически подтвержденной вирусной пневмонией, сходной с COVID-19, проходят амбулаторное долечивание в условиях стационара на дому, – добавили в оперштабе.

Новые случаи инфицирования COVID-19 за минувшие сутки зафиксировали в следующих городах и районах Алтайского края: Барнаул – 46, Бийск – 14, Рубцовск – 11, Локтевский район – 5, Яровое, Павловский, Петропавловский, Топчихинский районы - по 4 заболевших, Новоалтайск, Благовещенский, Зональный, Михайловский, Поспелихинский, Родинский, Советский, Тогульский, Чарышский, Шипуновский районы – по 3 заболевших, Славгород, Алейск, Баевский, Бурлинский, Волчихинский, Егорьевский, Калманский, Красногорский, Кытмановский, Мамонтовский, Новичихинский, Ребрихинский, Рубцовский, Третьяковский, Тюменцевский, Усть-Калманский, Целинный, Шелаболихинский районы – по 2 заболевших, Белокуриха, Алтайский, Бийский, Завьяловский, Заринский, Змеиногорский, Каменский, Косихинский, Краснощековский, Крутихинский, Кулундинский, Курьинский, Первомайский, Солонешенский, Солтонский, Табунский, Тальменский, Троицкий, Угловский, Усть-Пристанский, Хабарский районы – по 1 заболевшему.

При этом число выздоровевших в Алтайском крае за минувшие сутки увеличилось на 163 человека. Всего вылечившихся – 35902.

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