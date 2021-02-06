Барнаулец хотел получить бонус от банка и потерял 15 тысяч рублей

Мужчина отправил данные карты и коды из смс Фото: pixabay.com

Житель Барнаула хотел получить денежный бонус, а в итоге потерял 15 тыс. рублей, сообщает краевое управление МВД.

В одной из соцсетей мужчине пришло сообщение от подруги. Она рассказала, как можно получить денежный бонус.

– В сообщении говорилось, что якобы в честь своего юбилея крупный банк дарит клиентам по 4850 рублей. Для зачисления суммы необходимо зарегистрироваться на стороннем сайте и ввести данные банковской карты, – сообщили в ведомстве.

Помочь с регистрацией и с решением других формальных вопросов предложила подруга, начавшая общение. В итоге барнаулец решил подзаработать и отправил ей данные карты и коды из смс.

Обещанных денег житель краевой столицы так и не получил, наоборот, вскоре стали приходить сообщения о списании денег с карты. Мужчина позвонил подруге, чтобы узнать, что происходит. Выяснилось, что ее страница в соцсети взломана и девушка не имеет к ней доступа. В итоге мошенники успели похитить со счета барнаульца почти 15 тыс. рублей.

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