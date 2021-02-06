Потепление и снег: какой будет погода на выходных в Алтайском крае

На дорогах возможна сильная гололедица. Фото: Олег УКЛАДОВ

На первых февральских выходных в Алтайском крае столбик термометра поднимется до отметки +8 градусов. При этом синоптики предупреждают о снеге, местами возможны метели, сообщает алтайский Гидрометцентр.

Днем в субботу будет -3...+2 градуса, местами по югу до +7 градусов. В отдельных районах небольшой снег, мокрый снег, гололедные явления. В ночные и утренние часы местами изморозь, туман. На дорогах сильная гололедица. Ветер южный, 3-8 м/с, местами по югу порывы до 13 м/с.

Ночь в воскресенье ожидается -6...-11 градусов, по югу 0...-5 градусов. Преимущественно без осадков. На дорогах сильная гололедица. Ветер южный, 5-10 м/с, местами порывы до 18 м/с

Днем 7 февраля в Алтайском крае столбик термометра покажет -2...+3 градуса, местами по югу до +8 градусов. Небольшой, местами умеренный снег, мокрый снег, по югу с дождем, местами метели, гололедные явления. На дорогах сильная гололедица. Ветер южный, 10-15 м/с, местами порывы до 22 м/с.

Напомним, ранее мы подробно сообщали о том, какой будет погода в феврале в Алтайском крае.

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