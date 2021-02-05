В Барнауле будут судить бывшего директора местного филиала питерского вуза

Дело тнаправлено в суд. Фото: Олег УКЛАДОВ

В Барнауле будут судить теперь уже бывшего директора алтайского филиала Ленинградского государственного университета имени А.С. Пушкина за растрату. По данным следствия, 57-летняя женщина вместе с ректором похитили 4,5 млн рублей за 4 года.

- Директор филиала заключала фиктивные договоры о проведении научных исследовательских работ в интересах образовательного учреждения, которые в действительности не проводились. На основании подложных документов денежные средства переводились на подконтрольные счета третьих лиц, – сообщает региональный следственный комитет на своем официальном сайте.

Уголовное дело в отношении ректора было выделено в отдельное производство в связи с тем, что он скрывается и объявлен в международный розыск. Директор признала вину на этапе предварительного расследования, сейчас дело направлено в суд для рассмотрения по существу.