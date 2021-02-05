Глава Бийского района написал заявление на увольнение

Причины ухода не называются. Фото: ОЛЕКСЮК Иван

Глава Бийского района Владимир Трухин написал заявление на увольнение. Однако причины увольнения, пока неизвестны. Теперь его должны рассмотреть депутаты местного райсовета.

Ранее на работу Трухина жаловались депутаты Алтайского Заксобрания, Бийского райсовета и главы местных сел. Об этом пишет Банкфакс. Среди претензий возможное «личное обогащение». Якобы Трухин в 2018 году выделил 100 тысяч рублей на ремонт ЛЭП в поселке Чуйском, тогда как это имущество пытались реализовать с торгов.

- По сведениям народных избранников, ремонтные работы могли так и остаться невыполненными в силу их сложности, а также необходимости привлечения специализированной организации. Они также утверждали, что Трухин якобы фактически руководил работой созданного по его же инициативе «прогнозируемо убыточного» МУП «Энергетик». Депутаты полагали, что глава использует предприятие «с целью личного обогащения», - сообщает издание.

Трухтину также «вменялась» инициатива демонтажа металлических конструкций, которые были реализованы, но деньги в бюджет так и не поступили.