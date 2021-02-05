Россельхозбанк предложил доставку фермерской продукции с маркетплейса Свое Родное через Яндекс Go

Россельхозбанк предложил продавцам торговой площадки Свое Родное доставлять товары своим клиентам через логистическую платформу “Доставка Яндекс Go”. Услуга доступна в 500 городах для фермеров-участников платформы Свое Родное, подключивших опцию курьерской доставки. Новый функционал торговой площадки позволит предпринимателям расширить географию продаж и масштабировать бизнес.

«Мы создаем один из крупнейших в России специализированных маркетплейсов, где представлена качественная фермерская продукция со всех регионов России. Сотрудничество с “Доставкой Яндекс Go” позволит присоединившимся к торговой площадке фермерам значительно увеличить число клиентов и расширить географию заказов», - заявила руководитель Центра развития финансовых технологий Россельхозбанка Елена Батурова.

Платформа Свое Родное объединяет почти 2 тысячи продавцов, среди которых фермерские хозяйства и частные предприниматели, в 70 регионах России. Сейчас на площадке представлены более 7 тысяч товаров в 17 категориях, в том числе рыба и морепродукты, мясо, сыры, молоко и яйца, овощи и фрукты, готовые блюда и диетические продукты.

В дополнение к онлайн-каналу Россельхозбанк развивает партнерство с крупнейшими розничными сетями по продвижению фермерской продукции. С декабря 2020 года отдельные категории продукции производителей, представленных на платформе Свое Родное, уже можно приобрести в супермаркетах федеральной розничной сети «Магнит» и гипермаркетах международного ретейлера Globus. В 2021 году маркетплейс увеличит количество партнеров среди крупных розничных сетей.