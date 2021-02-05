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В Бийске воришка вынес из магазина больше 20 килограмм мяса

Он это сделал за две ходки, но его все равно вычислили
Иван ОЛЕКСЮКИван ОЛЕКСЮК
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Похищенное было изъято только частично.

Похищенное было изъято только частично.

Фото: Олег УКЛАДОВ

В Бийске воришка вынес из магазина больше 20 килограмм мяса – только свиной рульки он стащил около шести килограмм. Помимо этого он унес копченые колбасы и сыр. В денежном эквиваленте ущерб составил около 20 тысяч рублей.

Все это мужчина вынес из магазина за две ходки. Когда продавцы заметили пропажу товара с прилавков, директор гастронома обратилась с заявлением о краже в отдел полиции «Приобский».

- В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудники полиции установили личность злоумышленника. В совершении преступления подозревается житель города Бийска, который признался в содеянном и написал явку с повинной, - сообщается на официальном сайте Главного управления МВД России по Алтайскому краю.

Кстати, похищенное было изъято только частично - куда делось остальное, пока неизвестно. По данному факту полицейскими возбуждено уголовное дело по статье 158 УК РФ (кража).