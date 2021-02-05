У барнаульского этапа Кубка мира по гребле появился официальный сайт

Соревнования пройдут в мае Фото: Анна СЕМИНА

Осталось совсем немного времени до этапа Кубка мира по гребле на байдарках и каноэ, который будет проходить в мае этого года. Накануне у чемпионата появился официальный сайт.

Как сообщили в пресс-службе городской администрации, найти интересную информацию на сайте смогут и болельщики, и волонтеры, и журналисты. Также там отображается таймер, который показывает оставшееся время до исторического события.

- Значительная часть информации появится позднее. Например, составы команд и представление звёзд-участников (заявочная кампания на барнаульский этап Кубка мира завершится только 11 мая). Но уже сейчас можно ознакомиться с предварительным расписанием соревнований, - отметили в мэрии.

Информация на сайте представлена на двух языка – русском и английском. Версии различаются структурой, так как с разной аудиторией решаются разные задачи.

Напомним, второй этап Кубка мира будет проходить с 20 по 23 мая на барнаульском гребном канале. В нем примут участие больше 400 спортсменов.

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