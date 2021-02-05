Остановку транспорта запретят на двух участках в Барнауле

Автомобилистов просят с пониманием отнестись к данным ограничениям Фото: пресс-службы администрации Барнаула

На двух участках в Барнауле с 22 февраля установят дорожные знаки, ограничивающие остановку и стоянку транспорта. Как сообщили в пресс-службе городской администрации, новые знаки появятся, чтобы ничего не мешало снегоуборочной технике.

На нечетной стороне улицы Молодежная, от проспекта Ленина до строения №7, ограничения будут действовать только в ночное время. А на постоянной основе они будут действовать на четной стороне Канатного проезда, от улицы нагорной до дома №83к3.

- В случае возникновения трудностей при уборке снега возможно введение вышеуказанных ограничений на дополнительных участках улично-дорожной сети, - отметили в мэрии.

Автомобилистов просят с пониманием отнестись к данным ограничениям, соблюдать требования дорожных знаков и не мешать работе снегоуборочной техники в краевой столице.

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