Барнаульцы поборются за билет на съемки шоу «Последний герой» в Африке

Желающим побороться за билет в Занзибар нужно будет принять участие в конкурсе Фото: пресс-службы телеканала ТНТ, г.Барнаул

Завтра, 6 февраля, на канале ТВ-3 стартует финал шоу «Последний герой. Чемпионы против новичков» в Африке, на Занзибаре. Один из барнаульцев сможет лично побывать на съемках шоу, но для этого придется пройти испытание.

Желающим побороться за билет в Занзибар нужно будет принять участие в конкурсе и найти тайник с сертификатом на поездку раньше остальных.

- Точное местоположение приза в Барнауле будет зашифровано в специальном QR-коде, который ТВ-3 покажет в эфире в премьерном выпуске 6 февраля в 19:00. Не пропустите!, - рассказали в пресс-службе ТНТ.

В новом сезоне герои отправятся на острова коварных приливов, где обитает смертельно опасная змея чёрная мамба. В шоу приняли участие победители и герои из прошлых сезонов, которых зрители выбирали путем голосования. В команду «Чемпионов» вошли Надежда Ангарская, Елена Барткова, Александр Матвеев, Аида Мартиросян, Сергей Одинцов, Димитрий Павлюк, Елена Перова и Алексей Полихун. Они будут сражаться против команды телезрителей, выбранным по итогам открытого всероссийского кастинга. Ведущей уже в третий раз стала актриса Яна Троянова.