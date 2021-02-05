Барнаул вновь накрыла волна смога

В январе дымку в городе замечали уже несколько раз Фото: Олег УКЛАДОВ

Сегодня, 5 февраля, в Барнауле вновь заметили дымку. Как рассказали в пресс-службе Алтайского гидрометцентра, вскоре смог развеется.

- В утренние часы метеоусловия будут способствовать небольшому накоплению загрязняющих веществ в воздухе города. Уровень загрязнения ожидается низкий, - говорят синоптики.

В январе краевую столицу окутывал смог уже несколько раз. Обычно это происходило в морозные дни. Ранее из-за этого даже объявляли неблагоприятные метеорологические условия первой степени опасности.

Специалисты Роспотребнадзора рекомендуют в период загрязнения воздуха проводить меньше времени на улице и ограничить поездки на личном транспорте, не проветривать помещения, проводить влажную уборку в доме, промывать нос. Тем, кто страдает хроническими заболеваниями, советуют иметь при себе необходимые лекарства в этот период.

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