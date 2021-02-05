Барнаульский сноубордист покорил «горнолыжную трассу» на Красноармейском проспекте

Горожане возмущены работой коммунальных служб. Скриншот профиля barnaul.insta

Житель Барнаула Никита Марфутин прокатился на сноуборде по заснеженному тротуару на Красноармейском проспекте. Видео покорения «горнолыжной трассы» в центре города он опубликовал в инстаграме.

Пост с видео появился на странице barnaul.insta. В комментариях многие пишут, что на участке проспекта только так и можно передвигаться. Иными словами люди возмущены тем, что коммунальные службы не чистят тротуар от снега.

- Начнём с того, что не житель города Барнаула превратил Красноармейский проспект в трассу для сноуборда, а коммунальные службы и их отношение к работе, - пишет _yuri_borisoof_.

- Спонсор трассы - ЖКХ, - говорит teryaevw.

Кстати, мэрия отчиталась, что в ночь с 4 на 5 февраля дорожники убрали с улиц города 7554 м3 снега. В городе работало 158 единиц снегоуборочной техники. Отследить машины можно по карте на сайте администрации.