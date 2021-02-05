С июля в Барнауле снизится тариф на отопление

Общая стоимость всех коммунальных услуг не поменяется Фото: Анна Перевощикова

С 1 июля в Барнауле пообещали снизить тариф на отопление. Он составил 1882 рубля за гигокалорию. Это меньше на 109 рублей, чем сейчас.

Как сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на замначальника краевого управления по госрегулированию цен и тарифов Олега Колоскова, это произойдет из-за упавших цен на уголь и изменения макроэкономических прогнозов. СГК, обеспечивающая теплом краевую столицу, в курсе этих изменений.

А вот общая стоимость всех коммунальных услуг не поменяется. Более того, летом она повысится еще на 2,2%.

- Это самый низкий показатель за последние несколько лет. При этом в трех муниципальных образованиях, включая Барнаул, средняя плата за коммунальные услуги снизится. До 3,8% плата вырастет в 271 муниципальном образовании края, средний индекс от 3,9 до 6,2% возрастет в 384 муниципальных образованиях, - отметил Колосков и добавил, что в некоторых районах предусмотрена соцподдержка.

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