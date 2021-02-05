Алтайские школьники вновь будут учиться по субботам

Ранее график был изменен из-за коронавируса Фото: Олег УКЛАДОВ

В Алтайском крае вернули шестидневную рабочую неделю для школьников. Ранее график был изменен из-за коронавируса, как рассказали "Вести 22".

- Обучение по пятидневной учебной неделе было связано прежде всего со сложнейшей санитарно-эпидемиологической обстановкой, и, чтобы сделать хотя бы чуть-чуть разрыв в посещении детьми школы и в генеральной уборке помещений, было принято решение субботу сделать в дистанционном, удалённом формате, - рассказала начальник отдела организации общего образования и оценочных процедур Министерства образования и науки Алтайского края Наталья Полосина.

По пятидневке работали больше 50% школ Алтайского края. По словам самих учеников, это было удобно тем, что можешь провести больше времени с друзьями и родителями. Кроме того, остается больше времени на подготовку к экзаменам, если ты учишься в старших классах.

Родители младшеклссников тоже поддерживают пятидневную систему.

- Я считаю, что одного выходного детям, к сожалению, недостаточно, потому что нагрузка очень большая в школе, появилось очень много новых предметов, второй язык – немецкий – у нас начался, - считает мама ученицы Ольга Бердюгина.

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