20 лет колонии получил житель Славгорода за двойное убийство

Раненные потерпевшие скончались на месте происшествия Фото: Олег УКЛАДОВ

27-летний житель Славгорода обвиняемый в двойном убийстве, а также в ряде других преступлений, получил внушительный срок.

Следствие и суд установили, что кровавая драма разыгралась 19 августа 2020 года. В тот день обвиняемый вместе со своей возлюбленной был в гостях у знакомого. Во время застолья он приревновал свою суженную к сыну хозяина квартиры.

- Гость в ходе возникшей ссоры с хозяином дома, находясь на придомовой территории, ударил его ножом, причинив легкий вред здоровью, - сообщают в пресс-службе Следственного управления СК РФ по Алтайскому краю.

Однако на этом скандал не закончился. Разбив окно, дебошир забрался обратно в квартиру и нанес 40-летней женщине и 34-летнему мужчине несколько ножевых ранений в грудь. Потерпевшие скончались на месте происшествия.

Суд признал мужчину, устроившего резню, виновным в двойном убийстве, умышленном причинении легкого вреда здоровью, а также в незаконном проникновении в жилище. В совокупности он получил 20 лет лишения свободы с отбыванием в колонии особого режима.