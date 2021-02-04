В подъезде жилого дома в Бийске поселился пенсионер

Мужчина все же поддался на уговоры соцработников (фото: скриншот выпуска "Бийского телевидения")

В многоэтажном доме на улице Ударной в Бийске появился новый сосед – пенсионер, который живет прямо в подъезде.

Как сообщает «Бийское телевидение», от мужчины якобы отказался родной сын, поэтому ему приходится скитаться по разным углам. Социальные службы подтвердили, что готовы помочь бездомному. Однако сам он до последнего почему-то активно отказывался сотрудничать. Говорит, что в целом, такой «ритм жизни» его вполне устраивает.

Между тем, такое соседство не нравится владельцам квартир в доме, где нашел себе пристанище этот мужчина. Они разыскали его сына, но тот отказался встречаться с родственником. В итоге после беседы с соцслужбами, пенсионер все же согласился отправиться в Центр адаптации лиц без определённого места жительства. Там ему выдали направление в больницу, однако захочет ли он общаться с медиками – тоже не ясно.