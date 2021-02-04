Сибирячка сдала порезавшего ее сожителя

Женщину экстренно прооперировали после ранения в живот Фото: Анна СЕМИНА

48-летний житель Горно-Алтайска подозревается в нападении на сожительницу. Об этом она рассказала перед экстренной операцией.

По предварительной информации стало известно, что ночью между сожителями произошел конфликт на почве частых запоев мужчины. Женщина стала высказывать все, что накипело, но все эти упреки настолько обидели ее возлюбленного, что он решил ей отомстить. Он взял нож и ткнул им в плечо сожительницы, а когда та упала на пол, пырнул ее в живот. После этого злоумышленник спокойно ушел в другую комнату.

По неизвестной причине сразу потерпевшая не стала обращаться за помощью медиков. Только утром, когда стало хуже, она позвонила подруге и обо все рассказала. Та оказалась решительнее и мгновенно вызвала скорую.

- Женщина была экстренно прооперирована, однако перед этим она успела сообщить медикам, что телесные повреждения ей причинил 48-летний сожитель, - отмечают в пресс-службе ГУ МВД России по Республике Алтай.

Мужчину доставили в отделение, где он дал признательные показания. По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью». Расследование продолжается.