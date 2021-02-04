6 февраля в Барнауле пройдет первая в этом году продовольственная ярмарка

На ярмарке продукты можно будет купить дешевле, чем в магазинах Фото: Анна СЕМИНА

В предстоящую субботу, 6 февраля, в Барнауле пройдет первая продовольственная ярмарка в этом году.

Ранее власти намеревались возобновить их гораздо позже, однако текущая эпидемиологическая обстановка, а также многочисленные обращения от имени горожан и не самое лучшее состояние местных предпринимателей вынудило пересмотреть планы. Тем не менее, масочный режим необходимо соблюдать и во время нахождения у торговых рядов.

- Наша задача не только организовать ярмарку, предоставить место для товаропроизводителей, но и обеспечить наиболее комфортные цены. Продукцию на ярмарке можно купить на 20-34% дешевле в сравнении с торговыми сетями. Связано это прежде всего с минимальной наценкой товаропроизводителей, - отметила заместитель председателя комитета по развитию предпринимательства, потребительскому рынку и вопросам труда Наталья Чмерева.

В Барнауле продовольственные ярмарки будут организованы по следующим адресам:

Железнодорожный район - проспект Ленина, 71;

Индустриальный район - ул. 50 лет СССР, 51а;

Ленинский район - пл.Народная;

Октябрьский район - проспект Космонавтов, 6в;

Центральный район - проспект Красноармейский, 36; ул.Чайковского, 21.

Торговые ряды будут открыты с 10 утра до 14 часов.