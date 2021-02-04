Крупный пожар в частном доме ликвидировали в алтайском селе

Площадь пожара составила около 100 квадратных метров Фото: пресс-службы ГУ МЧС по Алтайскому краю

В среду вечером, 3 февраля, в селе Черемное Павловского района произошло крупное возгорание в частном доме.

Сигнал на пульт диспетчера поступил в 16.46. Звонивший сообщил о возгорании на одном из частных подворий. К моменту прибытия пожарных, частный жилой дом и надворная постройка горели на большой площади. Существовала реальная угроза распространения и на соседские строения.

К счастью жильцы дома самостоятельно эвакуировались еще до приезда пожарных, так что из них никто не пострадал. Вскоре на подмогу прибыли члены добровольной пожарной команды Черемновского сахарного завода и бойцы краевой пожарной части № 107. Работа предстояла серьезная – площадь возгорания составила около ста квадратных метров, но благодаря четким слаженные действиям дальше огонь не пошел.

Общее число задействованных на тушении человек составило 17. Были подключены шесть единиц техники. Причина возгорания устанавливается.