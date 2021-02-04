Бийчанка едва не отдала мошенникам деньги, которые копила на собственные похороны

Женщина смогла сохранить все свои деньги Фото: Анна СЕМИНА

74-летняя жительница Бийска попалась на уловку мошенников, и едва не отдала им деньги, которые откладывала на собственные похороны.

Как рассказали в Главном управлении МВД России по Алтайскому краю, накануне вечером на домашний телефон пенсионерки позвонил неизвестный и представился сотрудником полиции. По его словам, сын потерпевшей совершил смертельное ДТП.

- Далее человек, представившийся следователем, описал ситуацию и даже передал трубку якобы сыну пенсионерки, - сообщают в ведомстве.

До этого момента женщину ничего не смущало. Ей предложили помочь урегулировать проблемы с родственником и передать 250 тысяч рублей. Пенсионерке пришлось достать все свои сбережения, которые она откладывала на похороны.

Спустя непродолжительное время на ее пороге появились двое мужчин. Когда женщина попросила их написать расписку, они ей объяснили, что скорее всего ей звонили мошенники. Тогда-то она наконец-то решила лично набрать сыну. Конечно же, оказалось, что с ним все в порядке.

Вот так благодаря бдительному таксисту бийчанка сохранила свои деньги.