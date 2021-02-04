Россельхозбанк поддержал алтайский Совет Союза крестьянских формирований на 842 млн рублей

Директор Алтайского филиала РСХБ принял участие в заседании Совета Союза крестьянских (фермерских) формирований Алтайского края. Оно прошло в с. Зимари Калманского района в конференц-зале маслосырзавода «Зимаречье». Директор компании и член Совета Олег Махнаков познакомил с работой завода, основанной на современных технологиях, провел интересную экскурсию по заводу, организовал дегустацию продукции. Собравшиеся познакомились с деятельностью предприятия и заслушали отчет о работе дирекции за 2020 год. После на Совете была дана положительная оценка работы исполнительной дирекции за 2020 год.

«В течении всего года, несмотря на все ограничения, связанные с карантинными мероприятиями, работа велась активно и по приему новых членов и по взаимодействию с органами власти и со всеми нашими партнерами. Можно сказать, что мы вышли на новый уровень. Неоднократно проводились совместные заседания АККОР и Россельхозбанка, как в удаленном формате в режиме видеоконференций, так и очно, с соблюдением всех необходимых ограничений. Результатом этой плодотворной работы становится создание более удобных банковских продуктов для фермеров в целом и более активное участие наших фермеров в жизни ассоциации», - отметил Александр Вайс, исполнительный директор Союза крестьянских (фермерских) формирований Алтайского края.

Директор Алтайского филиала Россельхозбанка Николай Бойко был избран членом Совета летом 2020 года. Он проинформировал коллег о взаимодействии Россельхозбанка с Союзом: «41 член АККОР – клиенты регионального филиала, 28 членов АККОР участники льготной программы кредитования банка. Общий объем финансирования этого направления за 2020 год составил более 842 млн рублей. Всего же, общий объем кредитного портфеля корпоративных клиентов в сфере АПК составил 7,9 млрд рублей. Выдача кредитов на цели АПК значительно выросла, превысила 9,5 млрд рублей».

Кратко рассказав об итогах финансирования АПК края, сезонных работ, сельской ипотеке Николай Бойко отметил, что «взаимодействие банка и ассоциации сельхозпроизводителей края не ограничивается только кредитованием. Мы совместно работаем над качеством наших банковских продуктов, делая их более удобными для клиентов. Россельхозбанк разработал и запустил в прошлом году экосистемы «Свое Фермерство» и «Свое Родное» для более удобного ведения бизнеса и сбыта своей продукции. Это нашло свой отклик у алтайских товаропроизводителей и сегодня мы первые в России по количеству подключившихся к этим возможностям наших друзей фермеров».

Кроме этого, директор филиала Россельхозбанка рассказал собравшимся о специальном предложении для членов АККОР: тарифном плане «Россельхозбанк-АККОР», его преимуществах и льготах, других предложениях по комплексной поддержке фермеров.

В ходе заседания Совета в состав были приняты новые члены Союза, утвержден план работы на текущий год. Были избраны делегаты на 32 съезд АККОР, который пройдет 16-17 февраля, решались вопросы по проведению очередного собрания Союза и другие темы, предложенные к обсуждению.