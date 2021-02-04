Число заболевших коронавирусом в Алтайском крае на 4 февраля 2021 года составило 39724

За сутки в Алтайском крае выписали еще 108 пациентов Фото: Олег УКЛАДОВ

Число заболевших коронавирусом в Алтайском крае на 4 февраля 2021 года увеличилось на 180 случаев и составило 39 724.

По данным оперативного штаба, новые случаи были зарегистрированы в следующих населенных пунктах: Барнаул – 47, Бийск – 14, Рубцовск – 13, Камень-на-Оби – 11, Заринск, Яровое, Поспелихинский район – по 6 заболевших, Бийский, Крутихинский районы – по 5 заболевших, Алейский, Тальменский, Тогульский, Топчихинский, Целинный районы – по 4 заболевших, Алейск, Белокуриха, Зональный, Красногорский, Кытмановский, Михайловский, Троицкий, Усть-Пристанский, Шелаболихинский район – по 3 заболевших, Новоалтайск, Бурлинский, Волчихинский, Залесовский, Павловский, Петропавловский, Табунский районы– по 2 заболевших, Заринский, Калманский, Косихинский, Краснощековский, Первомайский, Рубцовский районы – по 1 заболевшему.

Вместе с тем врачи выписали за прошедшие сутки 108 пациентов (общее число выздоровевших – 35 637). Скончались за этот же отчетный период 13 человек (общее – 2012) из которых погибли от COVID-19-12.

На лечении в ковидных госпиталях остаются 1620 человек с подтвержденным диагнозом. Один находится в больнице по иным причинам. Также терапию в условиях стационара получают 675 пациентов с рентгенологически подтвержденной вирусной пневмонией, сходной с COVID-19.

- Количество тяжелобольных – 345, из них подключено к аппаратам ИВЛ – 86, - добавляют в оперштабе.

Амбулаторно наблюдаются 29 бессимптомных носителей и 422 человека с пневмонией.