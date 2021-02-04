В Барнауле таксист сбил школьницу

Девочке потребовалась помощь медиков Фото: Анна СЕМИНА

Утром в четверг, 4 февраля, в Индустриальном районе Барнаула водитель такси сбил школьницу.

По словам очевидцев, ДТП произошло в районе здания на улице Шумакова, 78.

- Школа открылась, пешеходные не оборудовали подсветкой и еще машины ставят прям на пешеходном, вот результат, - пожаловался участник сообщества «Инцидент Барнаул».

По информации ГИБДД, 49-летний таксист на автомобиле Nissan Almera допустил наезд на 12-летнюю девочку, которая переходила дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу. В результате ДТП школьница получила травмы. По словам очевидцев, она жаловалась на боль в ногах. Подробности не уточняются.

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