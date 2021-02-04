На выезде из Новоалтайска произошла жесткая авария

Последствия аварии (фото: скриншот видео со страницы "Инцидент Барнаул")

В среду вечером, 3 февраля, на выезде из Новоалтайска произошло жесткое ДТП, в результате которого погиб человек.

О происшествии сообщили очевидцы в сообществе "Инцидент Барнаул". По их словам, столкновение произошло в районе ЖБИ. На место аварии прибыли спасатели, медики и сотрудники полиции. По данным последнего ведомства, около 19.30 на улице Октябренок, в районе здания №78а, 50-летний водитель Toyota Carina, двигаясь по Чуйскому тракту в направлении улицы Военстроя, выехал на встречку и столкнулся с автомобилем Mitsubishi Pajero Sport, за рулем которого был 57-летний мужчина.

В результате ДТП водитель Toyota погиб на месте еще до приезда медиков, его 33-летний пассажир был госпитализирован. Второй пассажир легковушки и водитель Mitsubishi получили не столь тяжелые травмы и госпитализация им не потребовалась.

По факту аварии проводится проверка.