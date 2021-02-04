В Алтайском крае из-за непогоды перекрыли несколько дорог

Трассы перекрыты из-за плохой видимости и сильного ветра Фото: Анна СЕМИНА

С 3 февраля в Алтайском крае из-за непогоды начали перекрывать трассы. В Алтайавтодоре сообщили свежие данные по ограничению движения.

На данный момент из-за плохой видимости и сильного ветра проезд закрыт по трем дорогам регионального и межмуниципального значения. Причем проезд невозможен для всех видов транспорта:

- Поспелиха-Курья-Третьяково- граница республики Казахстан ( с 3.02.2021 в 21:15 на всем протяжении;

- Змеиногорск-Рубцовск-Волчиха-Михайловка-Кулунда-Бурла-граница Новосибирской области на участке Змеиногорск-Рубцовск (с 3.02.2021 в 21:15);

- А-322-Горняк-Староалейскоена участке Горняк-Староалейское (с 3.02.2021 в 21:15);

Вместе с этим на данный момент снято ограничение:

- с 8:00 4.02.2021 на автодороге Поспелиха-Курья-Третьяково (участок от Поспелихи до Курьи км 0 +000 – км 60+000)

- с 8:30 4.02.2021 Поспелиха-Курья-Третьяково (участок от Змеиногорска до границы с Республикой Казахстан км 118+827 – км 169+300)

- с 8:30 4.02.2021 автодорога А-322- Горняк-Староалейское (от г. Горняк до с. Староалейское км 37+000-км 75+700).