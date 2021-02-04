Краевой суд признал отставку главы Славгорода незаконной

Момент задержания мэра Славгорода (фото: Instagram-аккаунт "Unusual Crimes Barnaul")

Бывший глава Славгорода Сергей Горбунов через суд доказал, что его сместили с должности с нарушениями.

К такому выводу пришел судья Алтайского краевого суда. Информацию о решении ИА «Банкфакс» сообщил адвокат Горбунова Омари Моисцрапишвили.

- Адвокат отметил, что это открывает определенные возможности для дальнейших действий, но пока конкретных планов на этот счет не озвучил, поскольку сейчас не это первостепенно для его клиента, - пишет источник.

Напомним, главу Славгорода освободили от занимаемой должности так как он проходит обвиняемым по уголовному делу о получении взятки в особо крупном размере. При этом вердикт еще не вынесен. Депутаты же горсобрания решили заблаговременно найти ему замену.

По данным следствия, он получал деньги в период с 2018 по 2020 год. Общая сумма – 6,8 млн рублей. Деньги передавали владельцы двух фирм, которые занимаются продажей угля. Следствие считает, что за «вознаграждение» они должны были остаться без конкурентов при заключении контрактов на поставку топлива.

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