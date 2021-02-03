Житель Заринска обвиняется в убийстве экс-возлюбленной, позвавшей его утеплить подпол

Находясь в одном пространстве, бывшие сожители начали ругаться Фото: Олег УКЛАДОВ

Драма между экс-возлюбленными в Заринске закончилась поножовщиной и уголовным делом. Как сообщили в пресс-службе регионального следкома, 53-летний заринчанин убил свою бывшую сожительницу.

По данным следствия, в ноябре прошлого года потерпевшая попросила бывшего мужчину помочь с утеплением подпола в её квартире. Находясь в одном пространстве, бывшие сожители начали ругаться из-за старых обид. Уточняется, что оба были пьяны.

- Мужчина, движимый чувством обиды, взяв нож, нанес им множественные удары в жизненно-важные органы хозяйки дома. От полученных телесных повреждений 62-летняя потерпевшая скончалась на месте происшествия, - рассказали в ведомстве.

Обвиняемый полностью признал свою вину. Следователи собрали достаточно доказательств, уголовное дело направлено для рассмотрения в суд.

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