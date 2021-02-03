Штормовое предупреждение: ближайшие сутки на Алтае будет мощно дуть

Будет много снега Фото: Олег УКЛАДОВ

Синоптики Алтайского центра по гидрометеорологии и мониторингу предупреждают жителей региона о сильном ветре, метели и снежных заносах на дорогах. Сутки 4 февраля будет действовать штормовое предупреждение.

На территории края ожидается сильный снег, метели и сильный гололед. Порывы ветра местами будут достигать 25 метров в секунду. Затем ожидается небольшое похолодание.

ГУ МЧС по Алтайскому краю в связи с непогодой направило в районы три дежурных группы: пожарные и спасатели сейчас работают на участках, где наиболее возможны заносы, скопления автомобилей и дорожно-транспортные происшествия.

- Управление, взаимодействующие службы территориальной подсистемы предупреждения и реагирования на чрезвычайные ситуации находятся в режиме повышенной готовности. О неблагоприятном прогнозе все проинформированы заблаговременно. Организовали оповещение водителей дальних рейсов, организовано взаимодействие со старостами и главами населенных пунктов, - отметили в МЧС.

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