Рубцовчанин получил срок за нападение со стулом на сестру и отца

Суд приговорил его к трем годам и одному месяцу лишения свободы Фото: Олег УКЛАДОВ

Житель Рубцовска получил реальный срок в колонии за насилие в отношении своей семьи. Под горячую руку нетрезвого мужчины попали сестра и отец.

Как сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры, мужчина выпивал алкоголь у себя дома. Между ним и сестрой произошла ссора, в ходе которой осужденный начал кидаться на женщину со стулом, а затем и с ножом. Он даже кинул лезвие в родственницу, но та успела увернуться.

- Будучи агрессивно настроенным, с криками «я тебя убью» он нанес ей удары в область лица, а потом и по туловищу. За женщину заступился пожилой отец, но осужденный решил расправиться и с ним. В связи с чем взял в руки стул и нанес отцу два удара в область головы и руки, - пояснили в ведомстве.

Отцу осужденного был нанесен тяжкий вред, с травмами его госпитализировали. Однако он все же попросил суд не наказывать сына строго.

Судья принял во внимание все обстоятельства и приговорил рубцовчанина к трем годам и одному месяцу лишения свободы в исправительной колонии общего режима. Кстати, мужчина пытался обжаловать приговор, но его не изменили.

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