Алтайская прокуратура выявила нарушения в начислении зарплаты учителям

Ведомство встало на защиту педагогов Фото: Олег УКЛАДОВ

Прокуратура Панкрушихинского района выявила нарушения в начислениях оплаты труда учителям. Выяснилось, что комитет по образованию и директор школы выпустили незаконные приказы.

В ведомство обратились сами учителя: по их словам, несмотря на индексацию, по факту зарплаты не были увеличены. После этого в образовательной организации прошла проверка.

- С октября 2019 года учителям образовательного учреждения Панкрушихинского района увеличена заработная на 4,3% в связи с ее индексацией, однако на основании приказов комитета администрации по образованию и директора школы увеличение заработной платы произошло за счет стимулирующих выплат, - отметили в пресс-службе региональной прокуратуры.

А в сентябре 2020 года зарплаты и вовсе стали меньше, так как отменили стимулирующие выплаты. В связи с этим прокуратура постановила изменить незаконные приказы.

- В настоящее время прокуратурой района готовятся исковые заявления в суд о взыскании в пользу учителей недоначисленной заработной платы, - добавили в ведомстве.