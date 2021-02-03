Власти Барнаула требуют снести несколько десятков зданий

Весной 2020 года администрация предъявила иск о сносе большого трехэтажного дома Фото: Алтайский портал недвижимости

Барнаульская администрация составила список частных построек, которые суд постановил снести. Все решения были вынесены в прошлом году или еще рассматриваются.

Как сообщает «Алтайский портал недвижимости», в список вошли 50 зданий. В основном, их постановили снести из-за отсутствия разрешительных документов на строительство.

- Некоторые из этих требований уже исполнены. Реестр опубликован на сайте комитета по строительству, архитектуре и развитию города. Среди объектов есть шесть жилых домов, - отмечает издание.

Кстати, весной 2020 года администрация предъявила иск о сносе большого трехэтажного дома из красного кирпича на Змеиногорском тракте,23. В ЕГРН он числился, как двухуровневый дом, эксплуатирующийся с 2004 года. На территории дома также располагались административное здание и гараж. Согласно фото Яндекс.Карт постройки, действительно, были, но изменились.

Кроме домов в список подлежащих сносу объектов попали 21 гараж, погреб, баня и девять объектов без определенного значения.

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