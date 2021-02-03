Компания «Россети Сибирь» устанавливает разрядники на линиях электропередачи в Алтайском крае

Применение такого оборудования позволяет защитить воздушные линии электропередачи от прямых ударов молнии Фото: предоставлено пресс-службой

Новая технология, которая внедряется алтайскими энергетиками второй год подряд – установка на линиях электропередачи (ЛЭП) специальных разрядников. Они предназначены для молниезащиты воздушных ЛЭП и являются принципиально новым устройством, сочетающим в себе одновременно свойства изолятора и разрядника.

Применение такого оборудования позволяет защитить воздушные линии электропередачи от прямых ударов молнии, от индуктированных грозовых воздействий и их последствий. Специалисты филиала «Алтайэнерго» сначала определили перечень линий, наиболее подверженных грозовым перенапряжениям. Затем приступили к мероприятиям по повышению надежности этих объектов электросетевого хозяйства. Один из способов сделать линии менее уязвимыми во время непогоды – установка молниезащитных устройств. В прошлом году это были мультикамерные гирлянды-изоляторы, а в этом – линейные разрядники.

- Персонал Западных электрических сетей завершил установку разрядников на линии 110 кВ «Южная – Горняцкая», - поясняет главный инженер производственного отделения «Западные электрические сети» филиала «Алтайэнерго» Егор Ерошкин. - Протяженность линии 94 километра, отпайки на подстанцию «Николаевская» – 13 километров. Эта подстанция «тупиковая», то есть без возможности резервного электроснабжения. Чтобы повысить грозоупорность линии, а значит и надежность электроснабжения потребителей в период прохождения грозового сезона, на этой отпайке и были установлены разрядники.

Всего на линиях электропередачи 35 и 110 кВ в зоне обслуживания Алтайского филиала «Россети Сибирь» будет установлено 57 таких устройств.