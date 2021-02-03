Депутат рассказал, где можно проводить законные митинги в Барнауле

В краевой столице есть три таких гайд-парка Фото: Олег УКЛАДОВ

Депутат Алтайского краевого Законодательного Собрания Денис Голобородько рассказал, где в Барнауле можно проводить массовые митинги. В краевой столице есть три гайд-парка.

- Это сквер напротив здания на улице Титова, д. 9. Это территория у фонтана, расположенного напротив здания на улице Чайковского, д. 21. И это сквер у памятника жертвам политических репрессий «Прощание» на площади Свободы, – рассказал народный избранник во время интернет-конференции на сайте парламента.

Однако стоит помнить, что запрещается грубо нарушать закон, что-то разрушать, создавать угрозу обрушения сооружений или зданий, а также иную угрозу безопасности участников публичного мероприятия. Кроме того, о проведении публичных мероприятий нужно уведомить местную администрацию.

А вот запрещено проводить публичные мероприятия, например, у железнодорожных вокзалов, автовокзалов, аэропортов и речных портов. Весь перечень закреплен в федеральном законе «О собраниях, митингах, демонстрациях, шествиях и пикетированиях» и краевом законе «О порядке проведения собраний, митингов, демонстраций, шествий и пикетирований на территории Алтайского края».