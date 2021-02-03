В Барнауле проходит панихида по известному политику Александру Назарчуку

Политик скончался на 82-ом году жизни при трагических обстоятельствах Фото: АКЗС

Сегодня, 3 февраля, в Барнауле проходят похороны бывшего министра сельского хозяйства РФ, председателя краевого парламента, почетного гражданина региона Александра Назарчука. Он скончался на 82-ом году жизни при трагических обстоятельствах.

Прощание с известным российским политиком проходит на первом этаже Алтайского краевого Законодательного Собрания. Оно продлится до 13:00.

- До последнего дня своей жизни, находясь с 2008 года на заслуженном отдыхе, Александр Григорьевич Назарчук продолжал вести активную общественную работу. Гибель Александра Григорьевича Назарчука стала невосполнимой утратой для всего Алтайского края. Депутаты Алтайского краевого Законодательного Собрания выражают самые глубокие и искренние соболезнования его родным и близким, - пишут на сайте АКЗС.

Напомним, по факту смерти Александра Григорьевича следком по Алтайскому краю возбудил уголовное дело. Предварительно установлено, что он умер от отравления угарным газом.

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