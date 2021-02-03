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Общество

С еще одного барнаульского медучреждения сняли «ковидный» статус

Госпиталь для ветеранов вернулся к привычному графику работы
Анна Перевощикова
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Сейчас учреждение вернулось к привычному графику

Сейчас учреждение вернулось к привычному графику

Фото: Олег УКЛАДОВ

Алтайский краевой госпиталь для ветеранов войн перестал работать, как «ковидная» больница. Как сообщают «Вести-Алтай», сейчас учреждение вернулось к привычному графику.

- Мы с коллегами делимся ощущениями, заходим в это отделение и не понимаем, как мы можем заходить сюда без защиты. Непривычно, но человек всегда к чему-то привыкает, и сейчас вот резкая перемена. Конечно, физически легче, я думаю, что и морально будет полегче, - рассказала завтерапевтическим отделением госпиталя Яна Соколова.

Как только вышел приказ о перепрофилировании больницы, в здании прошла дезинфекция. Почти все палаты уже готовы к приему плановых пациентов. В учреждении, как и раньше, обустроено 305 коек.

Как поясняет начальник госпиталя Ольга Зубова, все конструкции и точки кислорода останутся, чтобы в случае необходимо медучреждение можно было вновь перевести в статус «ковидного».