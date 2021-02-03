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Общество

На Алтае двух ветеринарных врачей поймали на взятках

Они брали деньги за выдачу документов
Анна Перевощикова
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Они брали деньги за выдачу документов

Они брали деньги за выдачу документов

Фото: Олег Укладов

В Алтайском крае накануне сообщили о двух коррупционных фактах в управлениях ветеринарии. Дело одного из ветеринарных врачей только передали в суд, а другому уже озвучили приговор.

Как сообщили в пресс-службе СУ СК РФ по Алтайскому краю, бывший главврач управления ветеринарии по Хабарскую району с августа по ноябрь 2018 года получал взятки от предпринимателей за оформление и выдачу свидетельств без осмотра и проверки мясной продукции. Деньги поступали на банковский счет врача, всего было передано больше 142 тысяч рублей. Обвиняемый уже признал вину и ждет суда.

Еще один факт вскрылся в Барнауле. Так, врач городского управления с августа 2015 по декабрь 2018 года также получала деньги от одной из компаний по поставке мяса. Средства передавались за беспрепятственное получение сопроводительных документов. Специалист в качестве взятки получила около 90 тысяч рублей.

- Суд <…> назначил наказание в виде 3 лет лишения свободы условно с испытательным сроком 3 года со штрафом в доход федерального бюджета в размере 269409 рублей, с лишением права заниматься деятельностью, связанной с осуществлением государственного ветеринарного контроля на срок 2 года, - отметили в следкоме.

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